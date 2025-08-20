高橋克典、16歳息子の全身ショット公開「スタイル良すぎ」「立ち姿がパパに似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】俳優の高橋克典が19日、オフィシャルブログを更新。16歳の息子の合宿出発を見送った様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋克典、抜群スタイルの16歳息子公開
この日、高橋は「息子は合宿へ」と題してブログを更新。「これはこないだ、1回目の合宿に出かけた時」と切り出し、「久しぶりに東京駅まで送っていった」と報告。“CK”の愛称で知られる息子が、白のTシャツに黒の短パン、黒のキャップを被ったスポーティな装いでスーツケースを引く姿や、東京駅に停車する北陸新幹線の車両に乗り込む前の姿など公開した。
「デカくなったなぁ。笑」と息子の成長をしみじみ実感した様子をつづり、「今日また2度目の合宿へ出かけて行ったそうな。怪我なく帰ってきますように」と父親としての思いを込め、ブログを締めくくった。
この投稿に、ファンから「どうみてもカッコイイ」「CKくん合宿へ行ってらっしゃい」「怪我に気をつけて」「小学生の時にイチゴのシャーベット作っていた、ちび克ちゃんが懐かしい」「なんてスレンダーな」「カッコ良さが滲み出てますね」「ホントに大きくなったね」「スタイル良すぎで前途洋々」「成長されていく姿が楽しみ」「立ち姿がパパに似てる」など成長を喜ぶ声が多く寄せられている。
高橋は2004年に結婚。2009年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
◆高橋克典、16歳息子の合宿出発を見送る
◆高橋克典の投稿に反響
