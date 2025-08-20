なちょす（徳本夏恵）、アメリカンビキニ姿披露「スタイル抜群」「爽やか」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が19日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】なちょす、スタイル抜群ビキニ姿
なちょすは「American Cherry Vintage」とコメントし、青地にさくらんぼ柄がついたビキニにデニムパンツを合わせたビキニ姿を披露。緑豊かな自然を背景にした爽やかな夏スタイルを公開した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「似合ってる」「夏らしくて素敵」「ヴィンテージ感が良い」「二度見した」「爽やかで可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
