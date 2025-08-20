むやみに距離を詰めてこない。誠実な性格の男性が見せる「本命行動」
「距離を置かれる＝興味がない」と思い込んでいませんか？実は、本命の女性に対して“距離感を大切にする”男性は少なくありません。慎重な態度は、あなたのことを軽く扱わず、信頼関係を丁寧に築こうとする誠実さの表れです。そこで今回は、そんな風に誠実な性格の男性が見せる「本命行動」を紹介します。
不必要なスキンシップを避ける
男性は本命相手には「軽く見られたくない」という心理が働きます。距離を縮める順番は“心→体”が基本。そのため、ボディタッチで距離を縮めるのではなく、まずは会話や行動で信頼を積み重ねようとするでしょう。焦らず段階を踏むのが誠実な性格の男性の特徴です。
あなたにとって快適な距離を守る
座る位置や歩くときの間隔など、パーソナルスペースを自然に尊重するのも本命行動の１つ。無意識にでも男性があなたの動きに合わせて距離を保っているのは、あなたの安心感や心地よさを優先しているからです。
スキンシップは“必然の流れ”で
男性は本命の女性に対して、握手や肩に軽く触れるなど、必要な場面でだけ自然にスキンシップを入れます。タイミングを間違えると不快感を与えると理解しているため、「自然な流れ」や「あなたの表情」を観察しているのです。
男性がむやみに近づきすぎない配慮をしてくれるのは、むしろあなたのことを大切に思っているから。男性の本気度を確かめたいなら、まずは心の距離を縮めようとしてくれているかを確認するようにしてくださいね。
🌼愛情が深まった証拠。男性が時折「そっけない態度をする理由」