C大阪、U-18所属195センチGKイシボウ拳の来季加入内定を発表
セレッソ大阪は20日、U-18所属のGKイシボウ拳の2026シーズン加入内定を発表した。なお、今季はJリーグ公式戦に出場可能な選手(2種)として登録されている。
イシボウ拳はクラブを通じ、「この度、2026シーズンからセレッソ大阪にU-18から昇格させていただくことになりました、イシボウ拳です。未経験の僕にサッカーの楽しさを教えてくださった前チームのメンバーやコーチングスタッフの方々、キーパー未経験の僕をセレッソ大阪に導き、一から育ててくださった監督やコーチ、さらには、まだまだ未熟な僕にあらたなチャンスを与えてくださったセレッソ大阪の関係者の方々、今までサポートして応援してくださったハナサカクラブの皆様や家族に、1日でも早く活躍する姿をお見せできるように、全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●GKイシボウ拳
(いしぼう・けん)
■生年月日
2007年8月29日
■出身地
大阪府
■身長/体重
195cm/82kg
■経歴
大阪フットボールクラブ-中泉尾JSC-C大阪U-15-C大阪U-18-C大阪(2種登録)
