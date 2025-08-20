¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¶á²ì¤æ¤«¤ê»á¤¬½÷À½é¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï20Æü¡¢¸µÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Î¶á²ì¤æ¤«¤ê»á¤ò½÷À½é¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯½÷»ÒWÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á²ì»á¤Ï¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç100»î¹ç5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÆü¥Æ¥ì¡¦¥Ù¥ì¡¼¥¶¡¢INAC¿À¸Í¤ÎÂ¾¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£21Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡JFA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶á²ì»á¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JFA¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÉáµÚ³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶á²ì»á¤ÏJFA¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¶á²ì¤æ¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÆñ¤·¤µ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢Áª¼ê¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ºÇÂç¸Â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
