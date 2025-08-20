「ユニクロ&コントワー・デ・コトニエ」新作はセットアップも楽しめる。コーデュロイがカジュアルでかわいい！
UNIQLO（ユニクロ）から、フランス生まれのブランド「COMPTOIR DES COTONNIERS（コントワー・デ・コトニエ）」との2025年秋冬コレクションが登場。
身にまとうだけで一気に季節感が出る、落ち着いた色合いや上質な素材のアイテムがラインナップ。
9月12日（金）の発売に向けて、ぜひチェックして。
ユニクロとコントワー・デ・コトニエの最新コレクションに注目
ユニクロとコントワー・デ・コトニエの2025年秋冬コレクションは、ボクシーなシルエットやセットアップで楽しめるアイテムがお目見え。
太めのコーデュロイが特徴のシリーズには、カジュアルなコーディネートに活躍するジャケット・カーブパンツ・ミニスカートが揃い、それぞれ単品での着こなしはもちろん、セットアップも叶います。
ニットは編地やデザインにこだわっており、シンプルながら洗練された見た目に。
ネイビーやオフホワイトをはじめ、レッド・フォレストグリーン・チョコレートブラウンといった深みのあるカラーが、秋冬のおしゃれを彩りますよ。
1枚でサマになるトップス
太めのコーデュロイで、カジュアルに着こなせる「コーデュロイショートジャケット」（各 税込6990円）。
ややゆったりめのショート丈は、スタイルアップ効果も期待できそうです。
「ウールブレンドクルーネックカーディガン」（各 税込3990円）は、ベーシックなシルエットでありながら、凹凸のある編地でモダンな印象に。
羽織りだけでなく、ボタンを閉めればトップスとして、自由に着回せます。
ウール100%で暖かい「ラムモックネックセーター」（各 税込3990円）は、本格的な寒さが来る前にゲットしておきたいところ。
ドロップショルダーでゆったりとしたサイズ感になっていますよ。
縦ラインの編地が特徴の「ウールブレンドポロセーター」（各 税込3990円）は、セーターでも着ぶくれしにくく、すっきり着こなせるのがポイントです。
ボトムスは、セットアップも楽しめるコーデュロイ素材がお目見え
ミドルウエストで、腰まわりをすっきりと見せてくれる「コーデュロイカーブパンツ」（各 税込3990円）。
裾に向かってテーパードになったワイドカーブシルエットが、穿くだけでこなれた印象に。
オンラインストア限定で、丈長め・短めもラインナップしています。
台形の「コーデュロイミニスカート」（各 税込3990円）は、前後にポケットが付いているのがうれしいポイント。
フラットな見た目のウエストですが、伸びがいいので1日中楽に過ごせるといいます。
秋の訪れが待ち遠しくなるラインナップ
季節感のある色味や素材のアイテムが揃った、ユニクロとコントワー・デ・コトニエの2025年秋冬コレクション。
シンプルながらもおしゃれなアイテムばかりなので、1着持っておくと着回しも利きそう。
気になるアイテムは要チェックです！
2025年秋冬 UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 概要
発売日：9月12日（金）
販売店舗：80店舗とユニクロオンラインストア
※「コーデュロイカーブパンツ」は、すべての店舗およびユニクロオンラインサイトで発売
2025年秋冬 UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS スペシャルサイト
https://www.uniqlo.com/jp/ja/
参照元：株式会社ユニクロ プレスリリース
