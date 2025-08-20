「ユニクロ&コントワー・デ・コトニエ」新作はセットアップも楽しめる。コーデュロイがカジュアルでかわいい！

UNIQLO（ユニクロ）から、フランス生まれのブランド「COMPTOIR DES COTONNIERS（コントワー・デ・コトニエ）」との2025年秋冬コレクションが登場。

身にまとうだけで一気に季節感が出る、落ち着いた色合いや上質な素材のアイテムがラインナップ。

9月12日（金）の発売に向けて、ぜひチェックして。

ユニクロとコントワー・デ・コトニエの最新コレクションに注目



ユニクロとコントワー・デ・コトニエの2025年秋冬コレクションは、ボクシーなシルエットやセットアップで楽しめるアイテムがお目見え。

太めのコーデュロイが特徴のシリーズには、カジュアルなコーディネートに活躍するジャケット・カーブパンツ・ミニスカートが揃い、それぞれ単品での着こなしはもちろん、セットアップも叶います。

ニットは編地やデザインにこだわっており、シンプルながら洗練された見た目に。

ネイビーやオフホワイトをはじめ、レッド・フォレストグリーン・チョコレートブラウンといった深みのあるカラーが、秋冬のおしゃれを彩りますよ。

1枚でサマになるトップス



太めのコーデュロイで、カジュアルに着こなせる「コーデュロイショートジャケット」（各 税込6990円）。

ややゆったりめのショート丈は、スタイルアップ効果も期待できそうです。



「ウールブレンドクルーネックカーディガン」（各 税込3990円）は、ベーシックなシルエットでありながら、凹凸のある編地でモダンな印象に。

羽織りだけでなく、ボタンを閉めればトップスとして、自由に着回せます。



ウール100%で暖かい「ラムモックネックセーター」（各 税込3990円）は、本格的な寒さが来る前にゲットしておきたいところ。

ドロップショルダーでゆったりとしたサイズ感になっていますよ。



縦ラインの編地が特徴の「ウールブレンドポロセーター」（各 税込3990円）は、セーターでも着ぶくれしにくく、すっきり着こなせるのがポイントです。

ボトムスは、セットアップも楽しめるコーデュロイ素材がお目見え



ミドルウエストで、腰まわりをすっきりと見せてくれる「コーデュロイカーブパンツ」（各 税込3990円）。

裾に向かってテーパードになったワイドカーブシルエットが、穿くだけでこなれた印象に。

オンラインストア限定で、丈長め・短めもラインナップしています。



台形の「コーデュロイミニスカート」（各 税込3990円）は、前後にポケットが付いているのがうれしいポイント。

フラットな見た目のウエストですが、伸びがいいので1日中楽に過ごせるといいます。

秋の訪れが待ち遠しくなるラインナップ



季節感のある色味や素材のアイテムが揃った、ユニクロとコントワー・デ・コトニエの2025年秋冬コレクション。

シンプルながらもおしゃれなアイテムばかりなので、1着持っておくと着回しも利きそう。

気になるアイテムは要チェックです！

2025年秋冬 UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 概要
発売日：9月12日（金）
販売店舗：80店舗とユニクロオンラインストア
※「コーデュロイカーブパンツ」は、すべての店舗およびユニクロオンラインサイトで発売

2025年秋冬 UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS スペシャルサイト
https://www.uniqlo.com/jp/ja/

参照元：株式会社ユニクロ プレスリリース