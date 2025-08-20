実は浮気中。男性が「他の女性と遊んでいる時」にする行動
「男の浮気はすぐにバレる」と言われるくらい、男性は嘘を付くのが下手。些細な行動が浮気の動かぬ証拠となっているケースもあるでしょう。そこで今回は、男性が「他の女性と遊んでいる時」にする行動を紹介します。
｜スマホを隠す
話しかけた瞬間や姿を見せた瞬間に男性がスマホを隠す仕草が見えたら、やましいことがあると思って間違いないでしょう。スマホの中に、あなたに見られてはまずいものが入っているのです。
｜機嫌が良さそうな仕草を見せる
彼氏や旦那さんのご機嫌な様子を見て、「何かおかしい」と思ったことはありませんか。その勘はあながち間違っていないかも。鼻歌を歌ったり、踊ったりしていたら、他の女性との間で良いことがあった可能性が高いでしょう。
｜ダイエットを始める
急に見た目を気にし始めたら、他の女性の存在を疑ってもいいかもしれません。恋をするとダイエットをしたり、お洒落に気を遣ったりするのは男性も同じ。ズバリあなた以外の女性に恋している可能性が高いでしょう。
｜LINEのスタンプや絵文字が増えた
今までLINEのスタンプや絵文字を使わないタイプの男性が急に使い始めたら、他の女性に影響されている可能性大。怪しいと思ったら、「最近スタンプとか絵文字が多くなったよね？」と聞いてみるといいかもしれません。
今回紹介した内容あが１つでも当てはまるようだったら要注意。その際は彼氏や旦那さんをしっかり見張っておきましょう。
