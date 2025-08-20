こんな行動は絶対にダメ。彼氏に浮気されやすくなる「原因」とは
男性と交際するたびに浮気されてしまうようなら、浮気する男性が最も悪いとは言え、自分自身にも非があるのかも。
そこで今回は、彼氏に浮気されやすくなる「原因」を紹介します。
彼氏以外の男性との交友関係が続いている
彼氏以外の男性との交友関係が続いている女性は浮気されやすくなってしまうでしょう。
なぜなら、たとえ女性にとっては単なる友達であっても、彼氏目線では“恋のライバル”に見えてしまうから。
その疑念が彼氏を他の女性に関心を向けさせるきっかけになることもあるので、交際を始めたら彼氏以外の男性との交友関係は必要最低限に収めるべきでしょう。
彼氏の言いなりになることが多い
彼氏の言いなりになることが多いのも、彼氏を浮気に向かわせる原因となってしまうでしょう。
きっと「彼氏に嫌われたくない」という気持ちから彼氏の言いなりになっているのでしょうが、そんな彼女の態度に彼氏は「これほど都合の良い女はいない」と感じるようになるのは明白。
彼氏に存在価値を過小評価されてしまうと浮気される流れになりやすいので、彼氏に嫌われたくはなくとも「NO」と言うべきところでは「NO」と言うべきですし、何事も彼氏任せにしないようにすることを意識すべきです。
今回紹介した原因をなくすだけでも彼氏に浮気される可能性は低くなるはずなので、ぜひ改善に取り組んでみてくださいね。
