¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª¡¡"¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î½÷²¦"¤³¤ÈÄ¶¿Íµ¤¥«¥ì¡¼Å¹¡ÖSPICY CURRYÏ¥àÝ¡×¤Îã·Æ£³¨Íý¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¥×¥í¤â¥Ñ¥¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÂè£±°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ä¶¿Íµ¤¥«¥ì¡¼Å¹Å¹¼ç¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Åò¤»¤ó¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥È¥ë¥È¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¶ñ¤ÎËþÂÅÙ ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £¥½¡¼¥¹¤À¤±¤ÎÌ£¡¡¤Æù¤À¤±¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÌç¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¶¿Íµ¤¥«¥ì¡¼Å¹¡ÖSPICY CURRYÏ¥àÝ¡Ê¤í¤«¡Ë¡×¤Îã·Æ£³¨Íý¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡£¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î½÷²¦¡È¤³¤Èã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âThe¡¦²¦Æ»¡£¥ê¥Ã¥Á´¶¤äìÔÂô´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖµíÆù¤â¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤¦¤¨¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æù¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡ÛÁÖ¤ä¤«¤Ç·Ú¤¤Ì£¤ï¤¤¡¡¥ì¥È¥ë¥È¤ÇÇã¤¦Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤ªÃÍÂÇ¤Á¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥«¥ì¡¼
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥Ë¥·¥¥ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¥Þ¥È¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ590±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£¡¡
¡¡¤´¤Ï¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤ÇÉôÌç1°Ì¤Ëµ±¤¡¢¡Ö¥½¡¼¥¹¤À¤±¤ÎÌ£¡×¡ÖÆù¤À¤±¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¥È¥Þ¥È¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Ç¡¢»é¿È¤ÎÂ¿¤¤µí¤Ð¤éÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¬¥é¥à¥Þ¥µ¥é¤Î¹á¤ê¹â¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¤¤Î¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë°Â¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿¤éºàÎÁÈñ¤À¤±¤Ç¥¦¥óÀé±ß¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥ì¥È¥ë¥È1¸ÄÇã¤Ã¤¿Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä±£¤·Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¡¡
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ØÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ µí¤Ð¤éÆù¤ÎÂçÀ¹¤ê¥«¥ì¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ350±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
ÄêÈÖ¥µ¥¤¥º¤Î180g¤è¤ê¤âËþÂ´¶¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Î300g¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬100£ç¤¢¤¿¤ê211.3±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢116.6±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¡£
¡¡ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ß¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥ë¥À¥â¥ó¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥½¡¼¥¹¤Ïµí¤Ð¤éÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¿¥±¤ä¥Ý¥ë¥Á¡¼¥Ë¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤ªÆÀ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é¡Ø¤³¤ó¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÎÌ¤È¼ïÎà¤¬ÊÌ³Ê¡ª¡¡Å¹¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Äã²Á³Ê¤Ë¥×¥í¤â¶ÃØ³
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¿·½ÉÃæÂ¼²°¤Î¡Ø¥¤¥ó¥É¥«¥ê¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ417±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡³Æ¹àÌÜ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ¤Ç¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤¤¤Ç¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¼ïÎà¤ÈÎÌ¤¬ÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¸¶²Á¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥ë¥À¥â¥ó¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ë¡£ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¶§Ë½¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ô¤¤¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌÔ½Ã»È¤¤¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È´¶¿´¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤¬400±ßÂæ¤Ï¶ÃØ³¡£°Â¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤ªÅ¹¤Ç¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò´ú¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÂç¤¤Ê³ÑÀÚ¤êµíÆù¤¬¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¾×·â¡¡¡ÖÆù¤À¤±¤ÎÌ£¡×ÉôÌç1°Ì
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ398±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù ¢¨¼è¤ê°·¤¤¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¡Ö¶ñ¤ÎËþÂÅÙ¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤¬³ÑÀÚ¤ê¤ÎµíÆù¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶ÄÅ·¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢¤¦¤ÞÌ£¤®¤Ã¤·¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡£¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Êã·Æ£¤µ¤ó¡Ë¤È2¿Í¤âÂçÀä»¿¤Ç¡ÖÆù¤À¤±¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄøÎÉ¤¤»é¿È¤ÎÆþ¤Ã¤¿µíÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ßÖ¤á¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ç¡¢¥³¥¯¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇÛ¹ç¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ´ÂÎ¤Ç¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Éº¤¦ßäÀù´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú1°Ì¡Û¥×¥í¤â¥Ñ¥¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡¡Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¥«¥ì¡¼
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¿·½ÉÃæÂ¼²°¤Î¡Ø¥¤¥ó¥É¥«¥ê¡¼Ç»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡Ù¡ÊÀÇ¹þ417±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Ì£¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢Æî¥¤¥ó¥É¤ÎÆ¦¥«¥ì¡¼¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥ì¥ó¥ºÆ¦¡£Æ¦¤Î¤È¤í¤ß¤ä¤¦¤ÞÌ£¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ã·Æ£¤µ¤ó¤â¡Öº£ÅÙ¤ªÅ¹¤Ç¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥ºÆ¦¤ÎºîÀï¤ò¥Ñ¥¯¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¡¢¡Ö¥½¡¼¥¹¤À¤±¤ÎÌ£¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆù¤À¤±¤ÎÌ£¡×¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¥°¥ê¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢Ê£»¨¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¡¼¥¹¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥³¥¯¤¬ÇÜÁý¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¿·½ÉÃæÂ¼²°¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤¬Áí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ã·Æ£¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤Î¤Á¤ç¤¤Â¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¡¢¥È¥Þ¥È¡õ¥ì¥â¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥ì¡¼¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥êÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢É÷Ì£¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¡£²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡¡ÀäÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²Æ¤Î¿Ø¡É¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡£½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò²ÈÄí¤Ç¤â¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë