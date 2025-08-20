Image:iwatani.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月20日は、油はねと煙を軽減するIwatani（イワタニ）の「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

イワタニ Iwatani 岩谷 カセットガス カセットコンロ スモークレス焼肉グリル やきまるスリム やきまる イワタニホームメイドシリーズ CB-SLG-3 7,100円 （23%オフ） Amazonで見る PR PR

油はねを軽減する「ガード付き水皿」を搭載。コンパクトで場所をとらない、イワタニの焼肉グリルが23％オフ！

おうち焼肉の悩みといえば、「油はね」と「煙」ですよね。

ガード付き水皿搭載でその両方を軽減し、コンパクトでスマートに焼肉を楽しめる、Iwatani（イワタニ）の「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」が23％オフのお買い得価格で登場しています。

Image: Amazon.co.jp

「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」は、従来の煙を抑える「やきまる」シリーズの特徴はそのままに、油はねを軽減する「ガード付き水皿」を搭載した焼肉グリルです。

直径約23cmの焼き面プレートを囲む、高さ約4.7cmの油はねガードを搭載し、プレートの下にある水皿のフチを高くしてガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。

煙を抑える3つの仕組みで、自宅でおいしい焼肉が楽しめる！

Image: Amazon.co.jp

また、脂を炎に落とさない3つの仕組みで煙も軽減。表面の溝をスリットとつなげ脂の通り道をつくる仕組みと、裏面4か所の突起により隙間をつくり脂を効率的に落とす仕組み、そして裏面約7mmの壁で脂をバーナーに落さない仕組みが搭載されています。

バーナーとプレートの間に適度に熱がこもる構造で、プレート表面を約210〜250℃にコントロールしているのも特長。プレートの温度を高温化させないことで脂の煙化を防いでくれます。室内の空気をきれいに保つことができ、ニオイ移りも防げるので、自宅でも安心して焼肉が楽しめますね！

油はねのガードがついても従来品と同じ高さ。圧迫感なしで食卓にフィット

Image: Amazon.co.jp

「ガード付き」と聞くと、大きくなって食卓で邪魔になるのでは？ と思うかもしれませんが、この「やきまるスリム 」は、従来機の「やきまるII」と同じ高さの149mmをキープし、食卓で圧迫感なく使用できるようになっています。

幅も奥行も約30cmのコンパクトサイズで場所を取らず、本体は約1.9kgと軽量なので、持ち運びや収納も楽々。カセットガス式なので電源を選ばず、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍します。

油も煙も抑えて、圧迫感なく、さらに持ち運びしやすい。そんな三拍子そろった「カセットガス スモークレス焼肉グリル “やきまるスリム” 」があれば、これまで以上に快適なおうち焼肉が楽しめそうです。

