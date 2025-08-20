「キャス キッドソン」の新店舗が大阪&福岡にオープン！限定デザインのバッグやハンカチが必見のかわいさ
イギリス発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」に、新店舗が登場。
2025年8月29日（金）に大阪・ルクア大阪、同年9月17日（水）に福岡・天神地下街にてオープンします。
各店舗でしかゲットできないアイテムが販売されるほか、ノベルティやイベントも実施されるので、お近くの方はぜひ足を運んでみて。
キャス キッドソンの新店舗が続々とオープン
キャス キッドソンの新店舗では、イギリスの伝統的なハンドペイントプリントのバッグを中心に、雑貨やテーブルウェアなどがラインナップ。
また、オープンを記念して、店舗限定デザインのバッグとタオルハンカチも登場しますよ。
さらに、購入金額に応じたノベルティやイベントも実施。ぜひこの機会に、お買い物を楽しんでみて。
店舗限定アイテムがどれもかわいすぎ
大人気のニットブランド「KNT365（ケイエヌティーサンロクゴ）」とのコラボアイテムから、新店舗限定デザインのニットバッグが2種類お目見え。
カラーはどちらも、ルクア大阪店がピンク、天神地下街店がネイビーです。
1つ目は、これまでのコラボで1番人気があった「Co-Knitty」の限定デザイン「CK×KNT365 Co-Knitty Ribbon」（各 税込5500円）。
コンパクトなサイズ感ながら、見た目以上に荷物が入るニットバッグは、ちょっとしたお出かけからお散歩まで活躍します。
2つ目の「CK×KNT365 Knitty Ribbon Bow」（各 税込6600円）は、KNT365の定番とも言える1番人気のニットバッグ「Knitty」を、キャス キッドソンのためだけに新しくデザインしたもの。
キャス キッドソンのリボンアートをニットで表現し、さらに飾りリボンをプラス。このリボンは取り外し可能なので、付ける位置を変えたアレンジも楽しめますよ。
斜めがけや肩にかけるなど、好きな持ち方ができるのもポイントです。
また、キャス キッドソンで大人気の「トートバッグ」（各 税込4950円）にも、店舗限定柄がお目見え。
薄手で軽いコットン素材&A4サイズも入る大きさだから、普段使いに最適です。
ルクア大阪店限定柄の『Royal Friends』は、犬のバーニーとクィーニーがローズと並んだ、キャス キッドソンらしさがたっぷり詰まったデザイン。
サックスのストライプで爽やかにまとまっています。
天神地下街店限定柄の『Bows & Rose』は、再上陸後から人気のアートをサックスカラーに。
デニムっぽい雰囲気もあり、ヴィンテージライクな仕上がりが魅力です。
さらに、ギフトにもおすすめな「タオルハンカチ」（各 税込990円）にも、店舗限定柄が登場。
バッグの中でもかさばりにくく、使い勝手も抜群ですよ。トートバッグと同じ柄なのでお揃いにしても◎
ノベルティやイベントにも参加してみよう
ノベルティとして、商品を税込1万5000円以上購入すると、数量限定で「スタンリーバッグチャーム」がもらえるそう。
こちらも、店舗限定のトートバッグやタオルハンカチと同じ柄になっています。
また、ルクア大阪店ではオープンから3日間千本引きを、天神地下街店ではオープンから5日間くじ引きを実施。税込5000円以上の購入で、1人1回参加が可能です。
大人気のトートバッグや、キャス キッドソンオリジナルデザインのお菓子が当たるチャンス。ぜひ試してみてください。
新店舗でお買い物を楽しも
ここでしかゲットできない限定商品があるなど、豊富なラインナップでお目見えするキャス キッドソンの新店舗。
お近くの方はもちろん、大阪や福岡に行かれた際は、ぜひ足を運んでみて。
キャス キッドソン ルクア大阪店
オープン日：2025年8月29日（金）
場所：大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア大阪 ルクア8F
営業時間：10:30〜20:30
キャス キッドソン 天神地下街店
オープン日：2025年9月17日（水）
場所：福岡県福岡市中央区天神2丁目 天神地下街 東2番街 303号
営業時間：10:00〜20:00
「キャス キッドソン」公式オンラインストア
https://cathkidston.jp/
参照元：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プレスリリース
