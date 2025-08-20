NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡¡±ù¤Ã»Ò¤Ï¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡× »Ð¤ÈÀ¸¥È¡¼¥¯
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î»Ð¡¦¤ß¤¥Þ¥Þ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÈÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£½é¶¦±é¤ÏºòÇ¯£··î¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¡£
¡¡¾®»³¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿£²£°£°£³Ç¯¤Ë£Î£Å£×£Ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¼èºà¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý£±£±Ç¯¤´¤í¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÏÆóÃË°ì½÷¤ÎÊì¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤¤¤¿£²£±ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤Ï¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤À¡£
¡¡¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤é¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£¾®»³¤â¡Ö¡Ø·Ä¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¼þ°Ï¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤ÏÌ¾Ìç¹»½Ð¿È¤Ç¡¢¤ß¤¥Þ¥Þ¤¤¤ï¤¯¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÊÙ¶¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÍÚ¿Í¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥Ã¥«¥±¤Ï¾®»³¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ß¤¥Þ¥Þ¤Î¾Ú¸À¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ä°ìÏº¤ÎÍ§Ã£¤ËÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¤¤»¤¤¤Ç¡Ä¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤«¥«¥Î¥¸¥ç¤¬¡Ä¤¹¤´¤¤¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÂ©»Ò¤Ë¡Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¡¢ËÍ¤âÅìÂç¹Ô¤¯¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¹²¤Æ¤Æ¾®»³¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»ÎÍ§Ã£¤ò¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡£¤À¤¤¤Ö¡ÊÏÃ¤ò¡ËÀ¹¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ï¡¢ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤ÎÃæ¹â£¶Ç¯´Ö¡¢ÊÛÅö¤òºî¤êÂ³¤±¡¢ºòÇ¯¤½¤ì¤òÎÁÍýËÜ¤Ë¤·¤¿¡£ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¹â£³¤ÎÄï¤¬¤¤¤Æ¡Ê¿Ê³ØÀè¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅìÂç¤â¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äï¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éàÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö£²á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¡Ù¡Ê¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË½Ïª¡£¹ç³Ê¤ò¸«±Û¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤é¤ì¡¢¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ê¼þ°Ï¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡°õºþ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£