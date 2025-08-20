午後：債券サマリー 先物は続落、日銀オペ結果で売られる 長期金利１．６０５％に上昇 午後：債券サマリー 先物は続落、日銀オペ結果で売られる 長期金利１．６０５％に上昇

２０日の債券市場で、先物中心限月９月限は８日続落した。日銀の定例オペの結果を受けて売られ、午後に下げに沈む展開だった。



国債買いオペは３本実施された。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．６３倍、「同３年超５年以下」が２．８８倍、「同５年超１０年以下」が２．８２倍となった。このうち、長期ゾーンの「同５年超１０年以下」の応札倍率は前回オペの２．６６倍から上昇しており、債券売却ニーズの高まりが意識された。オペの結果を受けて先物は下げに転じ、一時１３７円４９銭まで売られた。



朝方は堅調な地合いとなった。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利が低下）したことが追い風となったほか、日経平均株価が一時７００円を超す下げとなり、安全資産としての国債の買い需要を高める形となった。午前中に先物は一時１３７円７３銭まで上昇する場面があった。



先物９月限は前営業日比１０銭安の１３７円５２銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．６０５％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS