２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円４５銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円６３銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円相場は午前９時時点では１４７円７０銭近辺で推移し、同３０分過ぎには１４７円８１銭前後へやや上昇した。その後は午前１０時４０分過ぎに１４７円４０銭近辺に軟化し、午後３時にかけ１４７円５０銭前後でのもみ合いが続いた。日経平均株価が下落するなか「低リスク通貨」とされる円は買い優勢で、ドル安・円高傾向となった。２１日から「ジャクソンホール会議」が開催されることもあり様子見姿勢が強い。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６３９ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している









出所：MINKABU PRESS