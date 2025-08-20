◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14〜24日、スウェーデン・マルメ)

卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。現地19日に女子シングルス2回戦の8試合が行われました。

日本勢では大藤沙月選手（世界ランク9位）がオラワン選手（同68位/タイ）に3−0（11−8、11−5、11−8）で勝利。橋本帆乃香選手（同11位）が銭天一 選手（同18位/中国）に3−0（11−6、11−2、11−7）で勝利。長粼美柚選手（同15位）がカウフマン選手（同99位/ドイツ）に3−1（8−11、12−10、11−9、11−5）で勝利。この日出場した日本選手3人はいずれもベスト16入りを決めました。

現地20日には残りの2回戦8試合が行われます。早田ひな選手（同13位）がシン ユビン選手（同17位/韓国）、伊藤美誠選手（同8位）がベリストレム選手（同60位/スウェーデン）、張本美和選手（同6位）が、ブルーナ タカハシ選手（同19位/ブラジル）と対戦します。

【女子シングルス2回戦】

＜19日＞

（マカオ）朱雨玲 3−1 アクラ（インド）

（日本）大藤沙月 3−0 オラワン（タイ）

（中国）石洵瑶 3−0 黄怡樺（台湾）

（中国）蒯曼 3−1 何卓佳 （中国）

（中国）王芸迪 3−0 ゾン ジエン（シンガポール）

（日本）橋本帆乃香 3−0 銭天一（中国）

（日本）長粼美柚 3−1 カウフマン（ドイツ）

（中国）王曼碰 3−0 A.ディアス（プエルトリコ）

＜20日＞（中国）孫穎莎 − ユエン（フランス）（日本）早田ひな ー シン ユビン（韓国）（台湾）鄭怡静 − イ ウンヘ（韓国）（日本）伊藤美誠 − ベリストレム（スウェーデン）（中国）陳幸同 − パバド（フランス）（ドイツ）ウィンター − セーチ（ルーマニア）（中国）陳熠 − チュ チョンヒ（韓国）（日本）張本美和 − ブルーナ タカハシ（ブラジル）