今夏最大の移籍として注目されるスウェーデン代表ＦＷアレクサンデル・イサク（２５）が、自身のインスタグラムで所属するニューカッスル（イングランド）の練習に復帰しない現状について、その理由を明らかにした。

ＢＢＣをなど英メディアによると、今月１９日に行われた英プロサッカー協会（ＰＦＡ）のベスト１１に選出されながら、授賞式を欠席したイサクは「約束が破られ、信頼が失われた場合、良好な関係を保つことはできない」と主張。ニューカッスルとの間に今夏ビッククラブからのオファーがあれば移籍を容認する約束があったが、それが反故にされたと訴えた。

一方、ニューカッスル側はこのイサクのＳＮＳ投稿を受け、「アレックス（イサク）は今も契約下にあり、クラブ側が公式に今夏の彼の移籍を容認したことはない」と反論。真っ向からイサクの主張に反論した。

イサクには８月２日、リバプールから１億１０００万ポンド（約２２３億３０００万円）の移籍金でオファーを受けているが、ニューカッスル側が「イサクは売却対象ではない」と主張。２５歳スウェーデン代表ＦＷは今夏のプレシーズン参加を拒否して、現在もニューカッスルのトップチームには合流せず、単独でトレーニングを続けている状況だ。

この先。９月１日までの移籍期間中に解決はあるのか。前回のオファーから１９日間の沈黙を続けるリバプールが再度オファーを提出するのか。イサクとニューカッスルの両者が対立を深める中、今後の動きにさらなる注目が集まる。