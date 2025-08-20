浜崎あゆみ最新曲「mimosa」を含む名盤7タイトルのアナログリリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜崎あゆみが『レコードの日』Day2となる12月6日に、最新曲「mimosa」を含む7タイトルを、一挙アナログリリースすることが明らかとなった。

■令和に生まれた、あらたな浜崎あゆみの代表曲「mimosa」

4月に配信リリースされた「mimosa」は、フジテレビ系 月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』主題歌として大きな話題となり、各配信チャートで1位を獲得するなど、世代を超えてロングヒットを記録。

令和に生まれたあらたな浜崎あゆみの代表曲が、スペシャルな7インチ・カラーヴァイナル（クリアイエロー）でアナログ盤としてリリースされる。

■『A Song for ××』から『MY STORY』まで初期名盤6作品もアナログ化

さらに、「mimosa」のMV内の歴代の名作ジャケット写真が飾られた「ayuミュージアム」でも話題となった初期の名作アルバムのアナログ6作品も同時にリリースが決定。

オリコン初登場1位を飾った1stアルバム『A Song for ××』は浜崎あゆみ初のミリオンヒットを記録。等身大の歌詞で同時代を生きる若者たちから圧倒的な支持を得た。シングル「appears」とともに“白ayu”“黒ayu”と称された衝撃的なジャケットも話題となった2ndアルバム『LOVEppears』は、大ヒットシングル「Boys ＆ Girls」「TO BE」「appears」などを収録。

他にも、インパクト絶大な全身豹柄のジャケット写真とともにファンから愛され続ける「SEASONS」「SURREAL」「AUDIENCE」などを収録した3rdアルバム『Duty』、「evolution」「M」「Dearest」など浜崎あゆみの代表曲ともいえる名曲たちを多数収録した4thアルバム『I am…』、「Voyage」「Free ＆ Easy」「July 1st」などを収録し、一糸纏わぬジャケット写真が話題となった5thアルバム『RAINBOW』、今もライブで披露されることの多い「Moments」「INSPIRE」「CAROLS」など名曲揃いの6thアルバム『MY STORY』といった名盤がアナログ盤として一挙リリースされる。

デビュー28年目となる今も色褪せることなく、ファンにも愛され続ける名曲の数々。アナログレコードの魅力を、浜崎あゆみの音楽とともにぜひ堪能してみよう。

■リリース情報

2025.12.06 ON SALE

ANALOG「mimosa」

2025.12.06 ON SALE

ANALOG『A Song for ××』

2025.12.06 ON SALE

ANALOG『LOVEppears』

2025.12.06 ON SALE

ANALOG『Duty』

2025.12.06 ON SALE

ANALOG『I am…』

2025.12.06 ON SALE

ANALOG『RAINBOW』

2025.12.06 ON SALE

ANALOG『MY STORY』

