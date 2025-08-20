ＰＧＡツアー選手キーガン・ブラッドリー（米国）は２０２３年、ネットフリックスのドキュメンタリーシリーズ『フルスイング』でスターダムにのし上がった。ブラッドリーは２０１２年のライダーカップで欧州に大逆転負けに喫した米国チームのメンバーの一人で、その後は一度もライダーカップに出場できなかった。ドキュメンタリーには彼が切歯腐心しながら流した涙とまた帰ってくるという覚悟が映し出された。ブラッドリーは「またチームに合流して優勝すればバッグを開く」とし、２０１２年のライダーカップのバッグを１０年以上も封印した。

しかし２０２３年８月、ライダーカップの主将ジャック・ジョンソンは当時ポイントランキング１１位のブラッドリーではなく１６位のジャスティン・トーマスを選抜した。脱落の通知を受けて落ち込む彼の姿はファンの同情を呼んだ。

２年が経過した今、ブラッドリーはまたライダーカップ出場の岐路に立っている。変わった点は、今回、彼を選ぶかどうかを決める主将がブラッドリー本人であることだ。

タイガー・ウッズがけがなどの理由で主将を辞退し、昨年、ブラッドリーが電撃的に抜てきされた。彼はＰＧＡツアー内で「インサイダー」でもなく副主将の経験もなかった。しかしドキュメンタリーで見せたライダーカップに対する純粋な情熱が高い評価を受けたのだ。当時、パトリック・カントレーの「帽子事件」などで米国チームに対する世論が悪化した点も無関係でない。問題はブラッドリーが好成績を残している点だ。今季ブラッドリーは大きな大会で２回優勝し、選手として十分に選抜される実力を見せている。このため賛否論争が激しい。

賛成論は▼ブラッドリーの実力が十分▼６２年ぶりの「プレーイングキャプテン」で話題になる▼大会が開催されるニューヨークのベスページブラックは彼の大学（セインズ・ジョーンズ）時代の縁故地でありファンの応援も多い▼スコッティ・シェフラーなど同僚選手の支持も大きいなどが理由だ。

半面、欧州チームのローリー・マキロイは「２つの役割を同時に遂行するのは不可能」とし「ブラッドリーがプレーイングキャプテンになれば我々に有利」と話した。リーダーシップと戦略、メディア対応まで責任を負う現代のライダーカップの主将の業務は過去に比べてはるかに多い。自身を自ら選抜する場合は論争の中心に立つことになり、負担が大きく、競技力にも悪影響を及ぼすという声が少なくない。

ライダーカップの米国代表チームは１２人のうち６人はポイントランキングで自動選抜され、残りの６人は主将が選択する。ブラッドリーは当初「自動選抜されなければプレーしない」と話していたが、最近は「チームに必要なら自分を選ぶ」と立場を変えた。

８月２０日基準でスコッティ・シェフラー、Ｊ．Ｊ．スポーン、ザンダー・シャウフェレ、ラッセル・ヘンリー、ハリス・イングリッシュ、ブライソン・デシャンボーがポイントで自動選抜された。残りの６人は２７日にブラッドリーが決めなければいけない。

偶然にも彼のポイントランキングは１１位で、２０２３年と同じ位置にいる。ブラッドリーの世界ランキングは１３位で、両チーム合わせ２４人が出場するライダーカップに自身を選んでも問題になるわけではない。しかし最近の２大会は不振で、シーズン最終戦で能力を見せなければいけない。

一部ではブラッドリーを主将に選抜したこと自体が問題という批判もある。過去のライダーカップの主将は概して５０歳前後の選手だったが、ブラッドリーはまだ３０代後半でライダーカップ選手を放棄するにはあまりにも若いという指摘だ。