20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数673、値下がり銘柄数746と、値下がりが優勢だった。



個別ではインタートレード<3747>、萬世電機<7565>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>、堀田丸正<8105>がストップ高。エス・サイエンス<5721>、じもとホールディングス<7161>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、コーアツ工業<1743>、松井建設<1810>など125銘柄は年初来高値を更新。ＮＣＳ＆Ａ<9709>、Ｓｐｅｅｅ<4499>、レオクラン<7681>、東北銀行<8349>、児玉化学工業<4222>は値上がり率上位に買われた。



一方、創建エース<1757>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>が年初来安値を更新。イー・ロジット<9327>、ビート・ホールディングス・リミテッド<9399>、名村造船所<7014>、ＣＡＰＩＴＡ<7462>、フライトソリューションズ<3753>は値下がり率上位に売られた。



