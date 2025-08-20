　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　120155　　　 1.7　　　 31510
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 30667　　　45.1　　　　8592
３. <1360> 日経ベア２　　　 14476　　　30.1　　　 211.0
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12534　　　11.4　　　 37330
５. <1321> 野村日経平均　　 12080　　　53.1　　　 44180
６. <1579> 日経ブル２　　　　9547　　　 2.6　　　 339.1
７. <1459> 楽天Ｗベア　　　　6429　　　29.1　　　　 346
８. <1540> 純金信託　　　　　5022　　　48.2　　　 14800
９. <1306> 野村東証指数　　　4155　　　35.7　　　3220.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　2433　　　11.4　　　 587.2
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2280　　 -16.5　　　 48450
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　2167　　　 9.4　　　 44030
13. <1330> 日興日経平均　　　1999　　　46.7　　　 44230
14. <1571> 日経インバ　　　　1994　　 320.7　　　　 501
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1726　　　50.6　　　 45080
16. <1615> 野村東証銀行　　　1681　　　73.3　　　 447.8
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1679　　　83.5　　　2078.0
18. <1489> 日経高配５０　　　1496　　　14.0　　　　2505
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1392　　 -26.1　　　　4430
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1225　　 -15.6　　　 742.2
21. <2644> ＧＸ半導日株　　　1181　　　41.8　　　　1849
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　1178　　 138.9　　　 44230
23. <1308> 日興東証指数　　　1159　　 241.9　　　　3181
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　1122　　　51.6　　　 678.2
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1094　　 102.2　　　　2062
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1043　　　88.6　　　 34570
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1037　　 -24.9　　　 52370
28. <1348> ＭＸトピクス　　　1024　　 524.4　　　3205.0
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 970　　　80.3　　　　 216
30. <1358> 日経２倍　　　　　 866　　 -19.2　　　 59380
31. <200A> 野村日半導　　　　 851　　 143.1　　　　1678
32. <1398> ＳＭＤリート　　　 847　　 182.3　　　1995.5
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 780　　 -21.6　　　 316.9
34. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 774　　 277.6　　　　1078
35. <1580> 日経ベア　　　　　 700　　 243.1　　　1330.0
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 591　　 137.3　　　 27080
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 589　　 119.0　　　 12680
38. <1595> 農中Ｊリート　　　 568　　　30.0　　　1970.0
39. <2036> 金先物Ｗブル　　　 568　　 112.7　　　 97360
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 553　　 -30.7　　　3255.0
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 500　　　33.7　　　　2632
42. <1542> 純銀信託　　　　　 469　　　88.4　　　 16185
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 456　　 -39.2　　　　2011
44. <2516> 東証グロース　　　 455　　　 4.4　　　 619.6
45. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 438　　 142.0　　　 43050
46. <314A> ｉＳゴールド　　　 425　　 102.4　　　 232.5
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 405　　　 6.6　　　 217.1
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 391　　 -23.0　　　　1082
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 373　　　59.4　　　 45320
50. <1541> 純プラ信託　　　　 365　　 106.2　　　　5743
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース