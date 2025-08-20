ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 120155 1.7 31510
２. <1357> 日経Ｄインバ 30667 45.1 8592
３. <1360> 日経ベア２ 14476 30.1 211.0
４. <1458> 楽天Ｗブル 12534 11.4 37330
５. <1321> 野村日経平均 12080 53.1 44180
６. <1579> 日経ブル２ 9547 2.6 339.1
７. <1459> 楽天Ｗベア 6429 29.1 346
８. <1540> 純金信託 5022 48.2 14800
９. <1306> 野村東証指数 4155 35.7 3220.0
10. <1568> ＴＰＸブル 2433 11.4 587.2
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2280 -16.5 48450
12. <1320> ｉＦ日経年１ 2167 9.4 44030
13. <1330> 日興日経平均 1999 46.7 44230
14. <1571> 日経インバ 1994 320.7 501
15. <1326> ＳＰＤＲ 1726 50.6 45080
16. <1615> 野村東証銀行 1681 73.3 447.8
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1679 83.5 2078.0
18. <1489> 日経高配５０ 1496 14.0 2505
19. <1329> ｉＳ日経 1392 -26.1 4430
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1225 -15.6 742.2
21. <2644> ＧＸ半導日株 1181 41.8 1849
22. <1346> ＭＸ２２５ 1178 138.9 44230
23. <1308> 日興東証指数 1159 241.9 3181
24. <1655> ｉＳ米国株 1122 51.6 678.2
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1094 102.2 2062
26. <1545> 野村ナスＨ無 1043 88.6 34570
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1037 -24.9 52370
28. <1348> ＭＸトピクス 1024 524.4 3205.0
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 970 80.3 216
30. <1358> 日経２倍 866 -19.2 59380
31. <200A> 野村日半導 851 143.1 1678
32. <1398> ＳＭＤリート 847 182.3 1995.5
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 780 -21.6 316.9
34. <2865> ＧＸＮカバコ 774 277.6 1078
35. <1580> 日経ベア 700 243.1 1330.0
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 591 137.3 27080
37. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 589 119.0 12680
38. <1595> 農中Ｊリート 568 30.0 1970.0
39. <2036> 金先物Ｗブル 568 112.7 97360
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 553 -30.7 3255.0
41. <2244> ＧＸＵテック 500 33.7 2632
42. <1542> 純銀信託 469 88.4 16185
43. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 456 -39.2 2011
44. <2516> 東証グロース 455 4.4 619.6
45. <1369> Ｏｎｅ２２５ 438 142.0 43050
46. <314A> ｉＳゴールド 425 102.4 232.5
47. <1356> ＴＰＸベア２ 405 6.6 217.1
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 391 -23.0 1082
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 373 59.4 45320
50. <1541> 純プラ信託 365 106.2 5743
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
