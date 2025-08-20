日経平均20日大引け＝続落、657円安の4万2888円 日経平均20日大引け＝続落、657円安の4万2888円

20日の日経平均株価は前日比657.74円（-1.51％）安の4万2888.55円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は707、値下がりは845、変わらずは65。



日経平均マイナス寄与度は231.96円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が174.23円、東エレク <8035>が29.88円、コナミＧ <9766>が23.64円、フジクラ <5803>が22.96円と並んだ。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を11.21円押し上げ。次いでＫＤＤＩ <9433>が8.10円、ダイキン <6367>が7.43円、ホンダ <7267>が6.79円、ＯＬＣ <4661>が5.30円と続いた。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は水産・農林業で、以下、食料品、陸運業、鉱業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、情報・通信業が並んだ。



株探ニュース

