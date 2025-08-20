ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金2699億円 ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金2699億円

20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.9％増の2699億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.9％増の2202億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 <1493> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> など46銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.22％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.43％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.32％安、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は3.21％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.14％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.08％安と大幅に下落した。



日経平均株価が657円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1201億5500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1362億8300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が306億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が144億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が125億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が120億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が95億4700万円の売買代金となった。



