

「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」

商船三井グループの商船三井クルーズは、来年後半に就航予定の新クルーズ船（註）の名称を「MITSUI OCEAN SAKURA（以下、三井オーシャンサクラ）」とし、デビューシーズンの船長のひとりを、かつてにっぽん丸の船長を務めた二宮悟志氏、総料理長を同じくにっぽん丸を経験した中山勝利氏が務めることを発表した。

三井オーシャンサクラは来年後半に日本籍船として運航を開始し、日本各地の港を発着する短期〜中期のクルーズを中心とした豊富な旅程を用意する。総トン数約3万2000トン、全長200m以下のコンパクトな船体のサイズを活かし、にっぽん丸で好評を得ている「飛んでクルーズ」シリーズで訪れる沖縄や北海道の離島、市街地から徒歩圏内に位置する港にいたるまで、大小さまざまな地域への寄港が可能となっている。これまでの運航船でも多くの人に乗船されたワンナイトクルーズ、お祭りや花火、音楽や食をテーマにしたクルーズの販売も予定している。

にっぽん丸をはじめ商船三井クルーズが運航した過去のクルーズ船で培ってきた「おもてなしの心」、日本各地の寄港地と人とのつながり、その土地での特別な体験、そしてシェフが伝統と想いを受け継ぐ食事を継承しながら、商船三井クルーズならではの日本の美意識を添えて、新しい船旅を消費者に提供する。

商船三井グループは経営計画「BLUE ACTION 2035」で、海運不況時でも黒字を維持できるポートフォリオへの変革を掲げ、クルーズ事業はボラティリティの高い海運市況をカバーする非海運型・安定収益型事業の一つとして位置づけている。昨年に就航した姉妹船三井オーシャンフジとともにグループの企業価値向上・グループビジョンの実現に努める。

商船三井クルーズ＝https://www.nipponmaru.jp