「5時に夢中！」元黒船特派員“ガウちゃん”妊娠報告「待ちに待った天使が…」
TOKYO MX「5時に夢中！」の元黒船特派員で、「ガウちゃん」愛称で親しまれたマリア・テレサ・ガウが20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。
【写真】ふっくらお腹で…「5時夢」元黒船特派員“ガウちゃん”妊娠報告
ガウは、大きくなったお腹の写真とともに「皆様にご報告です！私事ですが…このたび、私の中にある愛のつぼみが実となってお腹に宿りました。待ちに待った天使が私達を選んできてくれたこの奇跡に感謝し大事に育てていきます。そう！ガウママになります!!!スナックのじゃないよ〜 お母さんになります これからも引き続き温かく見守って下さいね」と呼びかけている。
ガウはスコットランド人の父とフィリピン人の母を持ち、スコットランド、アメリカ、フィリピン、日本と多くの国で暮らし日本語、英語、タガログ語を自在に話す。1994年「外国人歌謡大賞・グランプリ大会」に出場し、スカウトされデビューを果たし、持ち前の歌唱力で、2014年ハリウッド開催のWCOPAではゴールドメダルを獲得した。「ウルトラマンガイア」の出演やTOKYO MX「5時に夢中！」に出演するなどタレントとしても活躍している。
