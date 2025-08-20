ロイヤルホスト、9月にグランドメニュー改定 “伝統”のパンケーキに2つの新商品が登場
ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は、9月10日にグランドメニューを改訂する。要望の多かった『250g黒×黒ハンバーグ』の再販売に加え、ティータイムをより楽しめるパンケーキの新商品2品、新しい食材の提案として、カリフラワーライスを使用したリゾット仕立てのプレート2種が登場。よりさまざまなシーンで“選べる楽しさ”と“食の豊かさ”を感じられるラインナップを用意した。
今回の改訂では、『黒×黒ハンバーグ』の大きめサイズ『250g黒×黒ハンバーグ』（焼成前のグラム数）が再登場。素材の良さを最大限に引き出す黒毛和牛7.5：国産黒豚2.5のこだわりの配合で仕上げた同店特製のハンバーグを、より満足できるボリュームで提供する。
また、同店伝統のパンケーキの新たな美味しさを届ける2つの新商品『チェリージュビリー風ソースのパンケーキ』と『チョコファッジソースのパンケーキ』が登場。『チェリージュビリー風ソースのパンケーキ』はパンケーキと、シナモンなどのスパイスが香る濃厚な温かいチェリーソース、バニラアイスクリーム、ホイップクリームを一緒に楽しめる商品となっている。
そのほかにも『アンガスサーロインステーキ＆ポルチーニクリームのリゾット仕立て』と『帆立のグリル＆ポルチーニクリームのリゾット仕立て』のプレートも登場。店舗で仕上げるリゾット仕立ては、自社のセントラルキッチンで製造するポルチーニが香るクリームソースを、雑穀米・カリフラワーライスと合わせた軽やかな食感と豊かな風味を堪能できる一品。
■9月メニュー改訂 商品紹介（一部）
『250g 黒×黒ハンバーグ』1958円
素材の良さを最大限に引き出す黒毛和牛7.5：国産黒豚2.5のこだわりの配合で仕上げたロイヤルホスト特製のハンバーグ。2024年5月改訂で販売終了となったが、多くの顧客からの声に応え、今回のグランドメニュー改訂で再登場。既存の190グラムに加えて、気分に合わせて2サイズから選べる。
『225g アンガスサーロインステーキ＆天然海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ』4598円
アンガスサーロインステーキと一緒に、天然海老フライと紅ずわい蟹を使用したクリームコロッケを盛り合わせた。ソースは、ドミグラスバターソース、ガーリッククリームソース、おろしゆずぽん酢ソースから選べる。
※ステーキは焼成前のグラム数
※ステーキ100g（2563円）もあり
『アンガスサーロインステーキ＆ポルチーニクリームのリゾット仕立て』3388円
アンガスサーロインステーキとケールサラダ、自社のセントラルキッチンで製造する芳醇なポルチーニクリームを合わせたリゾット仕立てを一皿に。店舗で仕上げるリゾット仕立ては、カリフラワーライスと雑穀米を使用し、軽やかな食感と豊かな風味を楽しめる。また、グリルドオニオンとバルサミコソースのコクが、ステーキの旨みを引き立てる。
『帆立のグリル＆ポルチーニクリームのリゾット仕立て』2838円
香ばしくグリルした北海道産帆立の貝柱と、自社のセントラルキッチンで製造する芳醇なポルチーニクリームを合わせたリゾット仕立てを一緒に。店舗で仕上げるリゾット仕立ては、カリフラワーライスと雑穀米を使用し、軽やかな食感と豊かな風味を楽しめる。彩りを添えるケールサラダとともに、満足感のある一品に。
『黒×黒ハンバーグ＆牡蠣フライ』2178円
ロイヤルホスト定番の黒×黒ハンバーグ（190グラム）とジューシーな牡蠣フライを盛り合わせた。素材の味をしっかりと感じられる牡蠣フライを、タルタルソースやレモンと一緒に。また、MSC認証の岡山県邑久町虫明産の牡蠣を使用している。
※牡蠣フライは単品でも注文可（748円）
『チェリージュビリー風ソースのパンケーキ』1188円
ロイヤル伝統のパンケーキを、シナモンなどのスパイスが香るほどよく温めたチェリージュビリー風ソースとバニラアイスクリーム、ホイップクリームと一緒に。
『チョコファッジソースのパンケーキ』1188円
注文を受けてから焼き上げるロイヤル伝統のパンケーキにバニラアイスクリームを乗せ、ホイップクリームを添えた。ロイヤルホスト定番の『ホットファッジサンデー』でおなじみの温かいチョコレートソースをかけて。
＜プレミアムプチデザートセット＞※単品での販売はなし
単品350円（税込385円）以上の食事を注文した人限定のお得なセット。
『プチチェリージュビリー風』+495円
バニラアイスクリームと濃厚な温かいチェリーソースを一緒に。シナモンなどのスパイスが香るチェリーソースと冷たいバニラアイスクリームの組み合わせを楽しめる。
『スイートポテトとバニラブルボン』+495円
ほんのり温かいロイヤル伝統のスイートポテトとバニラアイスクリームに黒蜜ソースをかけた和風仕立てのデザート。
※価格は全て税込
