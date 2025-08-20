松竹芸能、約20年ぶりの試み発表 秋に大阪・東京ツアーで「東西の笑いの頂上決戦」も予告
松竹芸能は20日、大阪・東京でお笑いライブ『松竹秋の大笑宴祭（だいしょうえんさい）〜若手もベテランも汗かきます〜』を開催すると発表した。
【写真】『松竹秋の大笑宴祭』MCを務めるなすなかにし
今年8月に創業69年を迎えた同社が、来年の70年に向けてさらなる笑いの渦へ。ツアーとしての2都市開催は、約20年ぶりとなる。大阪は10月19日にABCホール、東京は10月26日に草月ホールで開催。
「東西の笑いの頂上決戦」や「ここでしか見られないバラエティコーナー」などなど、最高の2日間を予定。MCは、ますだおかだ、なすなかにしが務める。
【写真】『松竹秋の大笑宴祭』MCを務めるなすなかにし
今年8月に創業69年を迎えた同社が、来年の70年に向けてさらなる笑いの渦へ。ツアーとしての2都市開催は、約20年ぶりとなる。大阪は10月19日にABCホール、東京は10月26日に草月ホールで開催。
「東西の笑いの頂上決戦」や「ここでしか見られないバラエティコーナー」などなど、最高の2日間を予定。MCは、ますだおかだ、なすなかにしが務める。