三宅健、映画館のトイレで遭遇した“大物芸人”とのエピソードを告白 やす子も思わず「ええー!!」
歌手で俳優の三宅健（46）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。映画『国宝』を見に行った際にトイレで遭遇した“大物芸人”を明かした。
【動画】三宅健がトイレでバッタリ遭遇した“大物芸人”とのエピソード
動画で三宅は、『国宝』にまつわるエピソードを展開。朝の上映に行きたかったが行けず、さらに夕方の上映にも行けず、最終的に上映終了が午後11時頃の回にやっと行ったと話す。
続けて、上映後に行ったトイレでパッと隣を見ると「今田耕司さんいた」と話し、「同じ回によ？」と思いがけない遭遇を明かす。そして、今田と「すごかったなぁ〜」「稽古1年半くらいされてたらしいですよ」「え！ほんまか！」「じゃあね〜」と短い時間だったか映画について話したことを紹介した。
このエピソードに、動画に出演するお笑い芸人・やす子（27）が「今田さん…！観るんだ『国宝』とか」と驚いていた。
ほかにも動画を観たファンからは「健くんの国宝の感想聞きたかったので、聞けてうれしかったです」「国宝 見に行きたくなりました」「国宝私もみたい」などとコメントが寄せられている。
