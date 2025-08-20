【BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM】 9月2日 オープン予定 営業時間：9時～17時30分 住所：静岡県静岡市葵区長沼500-15 入場料 大人（13歳以上）：2,860円 小人：1,100円 未就学児：無料 ※当施設は完全予約制です。

BANDAI SPIRITSは、9月2日よりオープン予定のミュージアム「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM（BHC PDII MUSEUM）」において、8月20日、メディア向けに同施設の内覧会を開催した。

稼働中の成形工場内で開催された発表会では、BANDAI SPIRITS代表取締役社長の榊原博氏と、BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン ジェネラルマネージャーの高橋誠氏が登壇。新工場は2026年度に本格稼働を予定しており、発表の通りプラモデルは35％増産する見込みだとした。また新工場では従来工程よりも効率的な生産を可能としており、「世界的にガンプラを強化をしていく」とコメントしている。

BANDAI SPIRITS 代表取締役社長 榊原博氏

BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン GM 高橋誠氏

BANDAI SPIRITS プラモデル公式アンバサダーの「LINKL PLANET」も登場

外観

(C)BANDAI SPIRITS

(C)創通・サンライズ