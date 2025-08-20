「平和なカオス」宮崎麗果、夫・黒木啓司とキレキレダンスを披露！ 「特訓して貰ったの!?」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月19日、自身のInstagramを更新。黒木さんと2人でダンスを披露し、反響を呼んでいます。
【動画】宮崎麗果＆黒木啓司のキレキレ夫婦ダンス
ファンからは「なんと平和な幸せなご夫婦」「間違いなく宇宙1たのしい夫婦」「ほんと、美男美女」「2人ともスタイル抜群」や「ダンスめちゃくちゃ上手なんですけど」「啓司パパにダンス特訓して貰ったの!?って思うくらい上手になってる」「最後チャリ漕いじゃった」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「間違いなく宇宙1たのしい夫婦」宮崎さんは、1本の動画を公開。「#平和なカオス」などのハッシュタグを添え、黒木さんとダンスを披露しました。元ダンサーの黒木さんに負けず劣らずのキレを見せています。何よりも、楽しそうな2人の雰囲気が魅力的です。
「『ゆっくり』って感覚がもう何年もなくて忘れてしまいました」20日にも「#平和なカオス」のハッシュタグを添え、動画を投稿した宮崎さん。「『ゆっくり』って感覚がもう何年もなくて忘れてしまいました」とつづり、日常の様子を公開しました。育児や仕事に追われ、理想の生活とはいかないものの、楽しい日々を送っていることをコミカルに伝えています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
