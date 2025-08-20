ローマ字の表記の見直しを検討している文化庁の審議会は、広く浸透している「ヘボン式」に基づくつづり方を採用するなどとする答申案を文部科学相へ答申しました。

日本語のローマ字表記には、1954年に内閣告示で、日本語読みに基づく「訓令式」と英語のつづりに近い「ヘボン式」の2種類が示され、「訓令式」を原則として使用することになっています。

しかし、近年の文科省の調査でも多くの人に浸透している「ヘボン式」を使用することが多い傾向が示されたことなどから、文化庁の審議会は去年から表記の見直しについて検討をおこなってきました。

まとめられた答申案では、これまで示されていた2つの表記方法を、「ヘボン式」に基づくつづり方に統一するとしています。

また「母さん」などののばす音については、「kasan（※aの上に「-」）」や「kaasan」と示すことができるとされ、すでに定着している「Tokyo」や「Matcha」などの表記については、混乱を来すことがないよう、ただちに変更を求めるものではないとしています。

今回の改正は1954年以来およそ70年ぶりで、今年度中に内閣告示として示される見通しです。