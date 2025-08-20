好き＆行ってみたい「山梨県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「河口湖」を抑えた1位は？【2025年調査】
木漏れ日の中で深呼吸をすると、日常の喧騒（けんそう）がふっと遠のいていく--。緑に囲まれた静かな空間は、心も体もゆるやかにほぐしてくれます。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に、森林浴スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山梨県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「首都圏から行きやすい避暑地だから」（40代男性／神奈川県）、「富士山と湖の雄大な眺めを楽しみながら歩きたい」（50代男性／愛知県）、「四季を彩る花がさいておりインスタ映えする」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本人であれば一度は訪れるべきところだと思う」（30代女性／静岡県）、「富士山のパワーを感じてみたいから、登ってみたい」（50代女性／奈良県）、「車でたどり着くことができ、3合目くらいまでなら徒歩で登れます」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
