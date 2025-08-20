堀未央奈、美脚スラリのミニワンピ姿「お人形さんみたい」「ずっと憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】元乃木坂46で女優の堀未央奈が19日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、色白美脚際立つ膝上ミニワンピ姿
堀は「たくさん歩いたよ」とつづり、韓国の街中での自撮りショットを公開。ベアトップのミニワンピースに黒のパーカーを着用し、美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ずっと憧れ」「色白で綺麗」「可愛すぎる」「ミニワンピ似合ってる」「スタイル抜群」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆堀未央奈、ミニワンピ姿で韓国満喫
