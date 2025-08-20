パンサー尾形、娘抱っこした街中ショット 妻が過去写真公開
【モデルプレス＝2025/08/20】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが8月19日、オフィシャルブログを更新。ブログ開設6周年を迎えた心境をつづり、過去ショットを公開した。
【写真】48歳吉本芸人、ほぼ変装なしで娘抱っこするプラベショット
あいさんは「35歳の時に始めました。」と題してブログを更新。「本日8月19日でなんとアメブロでブログを書かせて頂きちょうど6年になります」と報告するとともに、「なんでも3日坊主の私が6年間こうして毎日欠かさず投稿できたのも いつも見てくださり友達みたいに共感してくださって、支えてくださっている皆さまのおかげです」とファンに感謝した。
ブログ開始当初は、長女・さくらちゃんが1歳5ヶ月だったといい、当時を育児を回顧。リアルな育児エピソードとともに「とにかく目の前の怪獣を無事に生かす為、毎日毎日必死だった。いつ壊れてもおかしくない精神状態のときもあった」と振り返り、「ただ、そんな中私が唯一にっこり笑える瞬間が、この日常を写真に収める時だった」「とにかくなんでも写真に撮った。毎日見返してはニヤニヤ笑って ほっこりしてどんな大変な事も見返しては笑えた」とブログが精神的支えになっていたことを明かした。
また、「我が家はパパがお笑い芸人さん 特殊な家庭」「面白い環境にいるよなぁわたしたちって思うことが沢山あった」ともコメント。自身について「学のない私」と自虐しながらも、交換日記を通じて“書くこと”の楽しさを見出し「書いたり、撮ったり、発信することが好きなんだと気づいた」とつづった。
最後は「こんな、特殊なパパとわがまま怪獣とだらしなくて家事嫌いなわたしとただただ可愛いミクの日常を撮って、撮って日記にすることで私の毎日は本当に救われたし、今では6年分の宝物ができました」とも記し、「さくちゃんがこの家を巣立つまで、あ、ブログ出たくない！！って言うまでは、毎日続けていきたいなぁ。笑」と意気込み。「ちなみに、小学生になったら顔出し嫌がるかな？って思ってたけど、、絶対載せて！って言います。笑 さすが夢は原宿系クリエイター＆インフルエンサーの娘です。笑」と笑い交じりに娘とのやり取りも明かし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからも「感慨無量」「まさに6年前、さくちゃんの可愛さに惹かれてあいさんのブログを読み始めました」「読んでいて涙が出てきました」「楽しくもあり葛藤もあり癒しもあり、これからも続けてね」「6年はすごい」「あいちゃんのブログが1番好きで、毎日の楽しみです」「こちらこそサンキュー！」「あいちゃんの書く日記が面白くて好き」「発信力半端ない」「誤字も傑作過ぎて天才だと思ってます！」「文章も読みやすくて分かりやすい」「6周年おめでとう」などの声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳吉本芸人、ほぼ変装なしで娘抱っこするプラベショット
◆パンサー尾形の妻、ブログ開設6周年で過去ショット公開
あいさんは「35歳の時に始めました。」と題してブログを更新。「本日8月19日でなんとアメブロでブログを書かせて頂きちょうど6年になります」と報告するとともに、「なんでも3日坊主の私が6年間こうして毎日欠かさず投稿できたのも いつも見てくださり友達みたいに共感してくださって、支えてくださっている皆さまのおかげです」とファンに感謝した。
◆パンサー尾形の妻、今後の娘顔出しについて言及
また、「我が家はパパがお笑い芸人さん 特殊な家庭」「面白い環境にいるよなぁわたしたちって思うことが沢山あった」ともコメント。自身について「学のない私」と自虐しながらも、交換日記を通じて“書くこと”の楽しさを見出し「書いたり、撮ったり、発信することが好きなんだと気づいた」とつづった。
最後は「こんな、特殊なパパとわがまま怪獣とだらしなくて家事嫌いなわたしとただただ可愛いミクの日常を撮って、撮って日記にすることで私の毎日は本当に救われたし、今では6年分の宝物ができました」とも記し、「さくちゃんがこの家を巣立つまで、あ、ブログ出たくない！！って言うまでは、毎日続けていきたいなぁ。笑」と意気込み。「ちなみに、小学生になったら顔出し嫌がるかな？って思ってたけど、、絶対載せて！って言います。笑 さすが夢は原宿系クリエイター＆インフルエンサーの娘です。笑」と笑い交じりに娘とのやり取りも明かし、ブログを締めくくった。
◆パンサー尾形の妻の投稿に反響
これらの投稿にファンからも「感慨無量」「まさに6年前、さくちゃんの可愛さに惹かれてあいさんのブログを読み始めました」「読んでいて涙が出てきました」「楽しくもあり葛藤もあり癒しもあり、これからも続けてね」「6年はすごい」「あいちゃんのブログが1番好きで、毎日の楽しみです」「こちらこそサンキュー！」「あいちゃんの書く日記が面白くて好き」「発信力半端ない」「誤字も傑作過ぎて天才だと思ってます！」「文章も読みやすくて分かりやすい」「6周年おめでとう」などの声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】