【BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE】 2025年1月竣工 2026年度より本格稼働予定 所在地：静岡県静岡市葵区長沼

BANDAI SPIRITSは、プラモデル生産工場「バンダイホビーセンター」内の新工場「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE」（BHCPDII）について、内覧会を開催しその内部を公開した。

新工場「BHCPDII」は、2025年1月に竣工した同社の新工場で、2026年度より本格稼働を予定している。新工場内では、プラモデルのパーツを成形する多色成形機10台と単色成形機84台が稼働する予定。AGV（無人搬送車）や天井搬送台車、自動倉庫といった設備と合わせ、パーツの成形から袋詰め、箱詰めといった工程をオールインワンで行なうことで従来の工場よりも増産の効率に優れるという。「BHCPDII」本格稼働後の同社全体のプラモデル生産量は2023年度比で35％向上する見込み。

内覧会では稼働予定の成形機の一部を確認できた

自動倉庫

本格稼働時は多色成形機10台と単色成形機84台が稼働予定

AGV（無人搬送車）

天井搬送台車

