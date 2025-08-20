¥¬¥½¥ê¥óÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê5½µ¤Ö¤êÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡1¥ê¥Ã¥È¥ë174±ß70Á¬¡¡8·î¤ÎOPEC¥×¥é¥¹¤ÎÁý»º·èÄê¤Ç¸¶Ìý²Á³ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬±Æ¶Á¡¡»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç5½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢174±ß70Á¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ï¡¢º£·î¡Ê8·î¡Ë18Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè½µ¤è¤ê20Á¬°Â¤¤1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê174±ß70Á¬¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï5½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿OPEC¥×¥é¥¹¤ÇÀÐÌý¤ÎÁý»º¤¬·èÄê¤·¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾®Éý¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
