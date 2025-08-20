THE RAMPAGE from EXILE TRIBE川村壱馬（28）が20日、東京・講談社で、美容誌「VOCE」史上初のメンズアンバサダー就任記念記者会見に出席した。

ゴリゴリの“漢”を前面に出したTHE RAMPAGEメンバーが美容誌のアンバサダーに就任。「すごくうれしい。話しをもらって、すぐに返事した」という。「グループのイメージから懸け離れているかもしれないけど、垣根を、固定概念を越えて、男性でも美容をやってもいいと思ってもらえるように発信できればと思った」と意気込みを語った。

美容は母の影響で興味を持った。今では9工程のスキンケアを行っている。「クレンジング、洗顔はお風呂で済ませる。上がってからの7工程は、数字では大きく見えるけど5〜10分あればOK。そんなに大変じゃない」と明かし、「きれいになることに越したことはないので、気軽にやって欲しい」とアピールした。

メンバーの反応は「特にはない」と笑った。メンバーの美容について「陣さんは意外と頑張っているかも」と川村的見解を述べた。その理由を「肌がきれいになった瞬間があったので、もしかしたら…」と推測した。

最後は「恥ずかしいとか外的要因で、やりたいけどできていない人は、ぜひやって欲しい。ぜひ1歩踏み出してください！」とアンバサダーとして訴えた。