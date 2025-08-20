「ちょっと目を離すとこれ」



【動画】「助けて〜」プールでひっくり返り、足をバタバタさせるアヒル

こんなポストをされたのは、あひらあにごう@The best professional athlete（@ahiraa2go）さん。



投稿された動画には、プールでアヒルがひっくり返ってしまっている様子が映っています。その姿に「可愛いけど心配になる」「またやってる！って感じが面白い」と多くのコメントが寄せられました。



実はこの子、たびたび同じような行動でバズっている常連なのだとか！



「これが例の『またやってるなぁ』案件か！」

「ひっくり返り方が芸術的すぎる」

「助けに行くひまるくん健気すぎて泣いた」

「見れば見るほど愛しさが増す」



投稿には、こんな声が集まっています。ポストをされた、あひらあにごうさんにお話を伺いました。



ーー今回動画に登場しているアヒルたちのお名前は？



「みゅみゅ（♀・4歳）、ウィンウィン（♀・5歳）、ひまる（♂・2歳）です。鴨カラーのみゅみゅがリーダーで、ひまる君はみゅみゅさんが大好きですが相手にされていません。



白いメスのウィンウィンはひとりっ子育ちでマイペース。ひまるのことは嫌ってます。



アヒルを複数で飼うとだいたい順位が決まっていて、1位は最初にいたウィンウィン、次に里子で来たみゅみゅ、そのあとに雛で来たひまるは立場が弱め。



でも男の子だから頑張ってます。見た目は似てても性格はバラバラで、それぞれの行動も飽きません」



ーーちょっと目を離していた間にどんなことが起きていたのですか？



「ひっくり返っていたのはウィンウィンです。この子はよく転んで起き上がれなくなります。今回はプールの縁でころんでひっくり返ってしまったようです」



ーープールでひっくり返っている様子を見たときは？



「『またやってるなぁ』です」



ーーこんなお茶目な行動はよくあるのでしょうか？



「よくあります。そして何回もバズっています。タイムラインをたどっていくと分かります」



ーープールや水遊びは毎日？



「夏場は大きなプールと噴水プールを交代で使います。大きなプールでは潜水したり暴れながら水浴びしたり、噴水プールでは水の出口に口をつけてパクパクしたりしています」



ーー飼い主さんから見て、「この子たちらしいなぁ」と感じるエピソードがあればぜひ教えてください！



「メス二羽が威張っているので、いつもオスのひまる君は立場が弱いです。でもたまに男らしいところも見せてくれて、一緒に来ないウィンウィンを心配して戻ってくる姿は健気です」



ーー今回の動画が大きな反響を呼びました。



「みんなアヒルがひっくり返るの好きなんだなぁ、、、と思いました」



あひらあにごうさんはYouTubeでもアヒルたちの普段の様子を配信しています。



ちょっと目を離したすきに、ひっくり返ってしまったウィンウィンちゃん。そんな“いつもの光景”に、毎度笑いと癒やしを届けてくれる3羽のアヒルたち。性格も関係性も面白く、それぞれの可愛さにハマる人が続出するのも納得です。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）