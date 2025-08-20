「ちょっと目を離すとこれ」プールでひっくり返ったアヒルさん、大丈夫？「可愛いけど心配」「またやってる」
【動画】「助けて〜」プールでひっくり返り、足をバタバタさせるアヒル
こんなポストをされたのは、あひらあにごう@The best professional athlete（@ahiraa2go）さん。
投稿された動画には、プールでアヒルがひっくり返ってしまっている様子が映っています。その姿に「可愛いけど心配になる」「またやってる！って感じが面白い」と多くのコメントが寄せられました。
実はこの子、たびたび同じような行動でバズっている常連なのだとか！
「これが例の『またやってるなぁ』案件か！」
「ひっくり返り方が芸術的すぎる」
「助けに行くひまるくん健気すぎて泣いた」
「見れば見るほど愛しさが増す」
投稿には、こんな声が集まっています。ポストをされた、あひらあにごうさんにお話を伺いました。
ーー今回動画に登場しているアヒルたちのお名前は？
「みゅみゅ（♀・4歳）、ウィンウィン（♀・5歳）、ひまる（♂・2歳）です。鴨カラーのみゅみゅがリーダーで、ひまる君はみゅみゅさんが大好きですが相手にされていません。
白いメスのウィンウィンはひとりっ子育ちでマイペース。ひまるのことは嫌ってます。
アヒルを複数で飼うとだいたい順位が決まっていて、1位は最初にいたウィンウィン、次に里子で来たみゅみゅ、そのあとに雛で来たひまるは立場が弱め。
でも男の子だから頑張ってます。見た目は似てても性格はバラバラで、それぞれの行動も飽きません」
ーーちょっと目を離していた間にどんなことが起きていたのですか？
「ひっくり返っていたのはウィンウィンです。この子はよく転んで起き上がれなくなります。今回はプールの縁でころんでひっくり返ってしまったようです」
ーープールでひっくり返っている様子を見たときは？
「『またやってるなぁ』です」
ーーこんなお茶目な行動はよくあるのでしょうか？
「よくあります。そして何回もバズっています。タイムラインをたどっていくと分かります」
ーープールや水遊びは毎日？
「夏場は大きなプールと噴水プールを交代で使います。大きなプールでは潜水したり暴れながら水浴びしたり、噴水プールでは水の出口に口をつけてパクパクしたりしています」
ーー飼い主さんから見て、「この子たちらしいなぁ」と感じるエピソードがあればぜひ教えてください！
「メス二羽が威張っているので、いつもオスのひまる君は立場が弱いです。でもたまに男らしいところも見せてくれて、一緒に来ないウィンウィンを心配して戻ってくる姿は健気です」
ーー今回の動画が大きな反響を呼びました。
「みんなアヒルがひっくり返るの好きなんだなぁ、、、と思いました」
あひらあにごうさんはYouTubeでもアヒルたちの普段の様子を配信しています。
ちょっと目を離したすきに、ひっくり返ってしまったウィンウィンちゃん。そんな“いつもの光景”に、毎度笑いと癒やしを届けてくれる3羽のアヒルたち。性格も関係性も面白く、それぞれの可愛さにハマる人が続出するのも納得です。
