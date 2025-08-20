スズキ新「軽セダン」まもなく発売！ デザイン刷新×「新パワーユニット」搭載！ メーカー初の「めちゃ便利機能」を採用！ “安全機能”の充実や「お洒落な新色」も魅力の進化した「ラパン」とは？

まもなく発売！ 気になる仕様とは？

スズキは2025年7月24日、軽自動車の人気モデル「アルト ラパン（以下、ラパン）」および「アルト ラパン LC（以下、ラパンLC）」の一部仕様変更したモデルを、同年8月25日から販売開始すると発表しました。

このモデルチェンジでは、デザインや機能性がさらに進化し、ユーザーのニーズに応える改良が施されています。

ラパンは、その愛らしい外観と使い勝手の良さで長年支持を集めてきた車種であり、今回のアップデートでさらなる魅力が加わりました。

そんな、まもなくの発売を控える進化したラパンは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

大きく進化した新「軽セダン」何が変わった？

ラパンの歴史は2002年に始まります。

初代モデルは、スズキの「アルト」を基盤に開発され、四角いフォルムと広々とした室内が特徴でした。

レトロな雰囲気を漂わせるデザインは、女性やシニア層を中心に軽自動車の新たな選択肢として注目。

特に、女性ユーザーを意識した開発が進められ、親しみやすい外観と実用性の高さが評価され、幅広い層から支持を得ることに成功しました。

2008年には2代目へと進化し、コンセプトを継承しつつ、より洗練された「おしゃれな軽ワゴン」として市場での存在感を強めました。

現行の3代目ラパンは2015年に登場し、女性ユーザーの声を取り入れた設計が特徴です。

「まる しかくい」をテーマにした丸みを帯びたデザインや、丸目のヘッドライトが愛らしい印象を与えます。

内装も女性目線で細部までこだわり、機能性とデザイン性を両立させました。

この丁寧な作り込みが、ラパンを軽自動車市場で特別な存在に押し上げています。

今回の仕様変更では、走行性能と環境性能の向上を目指し、新たにR06D型エンジンとマイルドハイブリッドシステムを搭載しました。

これにより、軽やかな走りと優れた燃費性能を実現し、日常の使いやすさがさらに高まりました。

外観では、フロントグリルとバンパーのデザインを一新。

ラパン特有の愛らしい世界観を守りつつ、モダンなトレンドを取り入れたスタイリッシュな印象に仕上げられています。

ボディカラーにも新たな魅力が加わりました。

若い女性ユーザーに訴求する「ルーセントベージュパールメタリック」と、爽やかな「フォギーブルーパールメタリック」の2色が新たに設定され、ラパンは全11色、ラパン LCは全12色の豊富なカラーバリエーションを揃えています。

内装面では、ラパンHYBRID Xのシート表皮やドアトリムのカラーをライトブルーとモカブラウンに変更し、ボディカラーとの調和を図りました。

また、インパネガーニッシュをサンセットアイボリーに、インパネオーナメントをブラウン木目調に変更し、温かみのある上質な室内空間を演出しています。

これらの変更は、乗るたびに心地よさを感じられるよう、細部にまでこだわった結果です。

安全装備面では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や車線逸脱抑制機能に加え、信号の切り替わりを通知する「発進お知らせ機能」を標準装備。

また、スズキ初となる急速充電対応のUSB電源ソケット（Type-C、2個）を採用し、現代のライフスタイルに合わせた快適性を提供します。

さらに、スズキコネクトに対応することで、車両の状態確認や遠隔操作が可能なコネクテッドサービスも利用でき、利便性が飛躍的に向上しています。

なお、価格（消費税込み）で151万4700円から186万8900円です。