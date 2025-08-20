「堀北真希」の妹「NANAMI」の愛車「高級外車」投稿！ 600万円超えの「高性能セダン」どんなモデル？

モデル「NANAMI」、愛車との2ショット写真に反響！

元俳優・堀北真希さんの実妹で、モデルのNANAMIさんが自身のインスタグラムを更新。

納車して3か月経過したという愛車を公開しました。

【画像】超カッコイイ！ “堀北真希の妹”「NANAMI」×「高級外車」を画像で見る！

一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

NANAMIさんの高級外車どんなモデル？［Photo：時事］

NANAMIさんは自身のインスタグラムに以下のように投稿。

「愛車でtrip

新しい相棒はTeslaです！実は納車してから早3ヶ月ほどが経ちました

もうだいぶ乗り慣れて、長時間運転もとっても快適、ドライブが更に好きになったよ」

愛車について、「ちなみに名前はnanamiのTeslaなので“Tesmi“です（笑）」とも綴っており、名前をつけて愛車を愛でている様子もうかがえました。

NANAMIさんが愛車として迎え入れたというのは、テスラ「モデル3」。写真には真っ白なモデル3と、笑顔でピースサインを掲げたNANAMIさんの2ショットがアップされています。

モデル3は、日本で2019年に登場した5人乗りセダン型EV（電気自動車）です。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1850mm（ミラー含まず）×全高1441mmと、テスラモデルの中でもコンパクトサイズ。

外観は空力性能を最大化したデザインを取り入れ、内装では車内を包み込むようなスタイルが特徴のラップアラウンドインテリアを採用。

また航続距離を重視した設計となっており、1回の充電で最大706kmの走行を可能とするなど、高効率なEVを実現しています。

なお、新車価格（消費税込み）は公式サイトにてRWDモデルが531万3000円から、ロングレンジAWDモデルが621万9000円からと案内されています。

NANAMIさんの投稿には愛車との2ショットのほか、白樺湖での旅行を楽しんでいる写真や動画が複数アップされており、旅を楽しんだ様子がうかがえます。

今回の投稿を見たユーザーからは「愛車カッコイイ！」「高級車！！」「こんな可愛い方がテスラ乗ってるの益々かっこよ可愛い」「テスラ、、、！かっこいい」「良いクルマにしましたね！」など多数の反響が集まっていました。