¡Ö6¼þ¸«½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Netflix¥É¥é¥Þ¤ÇÃíÌÜ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¡×
ÏÃÂê¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£³§¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÃâÂ©ÃË¡£ºäËÜ°ì»ê¡£¤Þ¤À¤ÎÊý¤ÏÀ§Èó¡ª¡ª¡×¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ä¶²»³Ú¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡ÖTENBLANK¡×¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È´ã¶À»Ñ¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö6¼þ¸«½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃâÂ©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æµ¤Àä¡×¡Ö¾Â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£