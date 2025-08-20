山崎怜奈、恋愛エッセイ書き下ろし 「言葉のおすそわけ」書籍第2弾で太田光との対談も
タレントの山崎怜奈によるエッセイ集『まっすぐ生きてきましたが』（マガジンハウス）が、9月25日に発売される。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
本書は、Hanako Webにて連載中の『山崎怜奈の「言葉のおすそわけ」』の待望の書籍化第2弾。2023年1月〜2025年5月までのエッセイを再編集して完全収録し、連載時の撮り下ろし写真たちもたっぷり公開する。
仕事、旅、暮らし、家族と友人、気持ちと言葉など、エッセイのテーマはさまざま。等身大のまっすぐで飾らない言葉で届ける。また、爆笑問題・太田光との人生相談対談、今までなかなか書く機会のなかった恋愛についての書き下ろしエッセイ、愛猫との秘蔵カットとコラムなど、書籍だけのオリジナルコンテンツも盛りだくさんとなっている。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
本書は、Hanako Webにて連載中の『山崎怜奈の「言葉のおすそわけ」』の待望の書籍化第2弾。2023年1月〜2025年5月までのエッセイを再編集して完全収録し、連載時の撮り下ろし写真たちもたっぷり公開する。
仕事、旅、暮らし、家族と友人、気持ちと言葉など、エッセイのテーマはさまざま。等身大のまっすぐで飾らない言葉で届ける。また、爆笑問題・太田光との人生相談対談、今までなかなか書く機会のなかった恋愛についての書き下ろしエッセイ、愛猫との秘蔵カットとコラムなど、書籍だけのオリジナルコンテンツも盛りだくさんとなっている。