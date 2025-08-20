香坂みゆき、“庭プール”を楽しむ家族の写真を公開「うちの長男くんと姪っ子の息子くん」
歌手・俳優の香坂みゆき（62)が、20日までに自身のインスタグラムを更新。“庭プール”を楽しむ家族の写真を公開した。
【写真】庭のプールで遊ぶ「うちの長男くんと姪っ子の息子くん」披露の香坂みゆき
「雨にも負けず プールタイムw」と庭のプールで遊ぶ「うちの長男くんと姪っ子の息子くん」の「仲良し」な姿を写した写真を披露。香坂の長男は28歳、“姪っ子の息子くん”は小さな子どもで年齢差があるように見え、手には水鉄砲を持ち遊んでいる様子がほほ笑ましい。
香坂は1994年、元タレントの清水圭さん（64）と結婚。97年に長男、2002年に次男が誕生した。現在は離婚。
