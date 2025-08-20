昭和42年放送のアニメ「マッハGoGoGo」より”マッハ号”が超合金となって復活！7つの特殊機能を搭載

1967年から放送されていたアニメ「マッハGoGoGo」に登場するマッハ号が超合金に！『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』が発売されます。

「マッハGoGoGo」は、少年レーサー三船剛が7つの特殊機能を搭載したレーシングカー・マッハ号に乗り、世界の大地を駆け抜ける、ダイナミックなカーアクションを軸に、サスペンスやロマンスも盛り込んだ、海外でも今なお根強いファンを持つカーレースアクションアニメです。国内では1967年4月〜1968年3月に放送されていました。

そんな「マッハGoGoGo」に登場する「マッハ号」が超合金化。

7つの特殊機能を再現し、主人公「三船剛」とヒロイン「志村ミチ」のフィギュアが乗った、約1/18スケール相当(全長約270mm)のファン待望完成品モデルとなります。

セット内容

本体

三船剛フィギュア

ミッチーフィギュア

オートジャッキ支柱×4

ベルトタイヤ×4

ギズモ号（予備）

ディフェンサー用風防

専用ディスプレイケース

台座スタンド

『超合金 マッハGoGoGo マッハ号』を2025年9月から店頭販売が開始されます。価格は55,500円(税込)です。

