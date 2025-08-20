俳優・岸谷五朗（60）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「親の七光り」問題がいまだにネットで大論争となっている件について、驚きをつづった。

蘭丸は14日にXで「親の七光り、って何なんですかね？」と切り出すと「僕は別に俳優や歌手をやってるわけでもなく、極力親と被らない教育事業や社会系で頑張ってるつもりなんですよね 極論、全ての能力は親に与えられた教育環境の賜物だし、何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？会社が上場でもすればいいんだろうか？苦しいです」と吐露。

「現状の僕はバラエティに出るでもなく親の話をして金を稼ぐでもなく、自分への批判をしっかり受ける様な生放送や対談中心に出てるつもりです むしろ自分の出自を世の中の為に活かしたくて、マッキンゼーやゴールドマンを目指せるキャリアを捨ててここにいる自負もある」とし「そんなに悪い事してますか、いま」と投げかけていた。

蘭丸は昨年12月放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」でメディアに初出演し「芸能人2世」であると告白。今年6月には、公表した理由について「親の事はずっと隠してたのに週刊誌に書かれたのが最初な、出したくて出した訳じゃない」とし「自社HPも当然本名だったし可能な限り自分の力でと思ったが、自分の名前だけで勝負させてくれなかったのはメディアであり世間だよ」と説明している。

そして今月19日には「ちょっと疲れて数日Xから離れてたんですが、戻ってきたら七光り問題まだ争っててビビった、マジか」と、いまだに“大論争”となっている件について驚きをつづった。