鳩やお花のデザインで華やかに♪自然の美しさを表現した「万平ホテルフラワークッキー缶」がステキ！

長野県・万平ホテルから、軽井沢の草花や小動物が彩るホテルの「カフェテラス」をイメージした「万平ホテルフラワークッキー缶」が、店頭・オンラインで発売されます。

本商品は、、大正時代から万平ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得たクッキー缶です。軽井沢を舞台に、紅茶の香りに誘われた鳩がホテルの「カフェテラス」を訪れる様子を表現しています。

中心には、万平ホテルのシンボルであるすずらんが描かれたティーポット型のアイシングクッキーを添え、華やかさと繊細さを兼ね備えた逸品に。

その周囲には、軽井沢に訪れる鳩を模したアイシングクッキーや、葉の形をした抹茶クッキー、紫芋やかぼちゃを使用した花形クッキーなど、自然の美しさが感じられるクッキーを詰め合わせています。

クッキー缶の楽しみのひとつである缶デザインには、メニューの花柄をあしらい、歴史を感じさせる優雅なデザインが施されています。

「万平ホテルフラワークッキー缶」は2025年8月25日(月)〜11月30日（日）の期間、数量限定で発売されます。価格は5,800円 （税込）です。オンラインショップ販売は9月1日（月）9:00〜から。

万平ホテルフラワークッキー缶