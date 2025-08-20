「NEWS」の小山慶一郎（41）の実姉で料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。長男で現役東大生の遥人さん（21）の教育法について語る場面があった。

この日、小山とともにそろって出演。観覧席に遥人さんが座るというサプライズも。MCの「ハライチ」澤部佑から「遥人くんは東大合格してますからね。その教育的にはどういった？」と聞かれたみきママは「“かっこいいよ”って言って。“勉強できたらカッコいいよ”って言って育ててきました」とさらり。これには、澤部ら共演者も「それで行けてた？」とツッコミ。

みきママは「慶ちゃんは“かっこいい”“かっこいい”って言われて、どんどん上がってきたから。（遥人さんには）“勉強できたらかっこいいよ”って。中学生の時に勉強が凄いできたんでね」と主張。澤部が「それで学力上がっていった？」と聞くと、遥人さんは「いや、全然、自分の努力」と回答。これには小山も「そりゃそうだ。何を自分の（手柄に）」とイジリ、笑わせた。

みきママは「でも、慶一郎の友達に弁護士さんがいて、そんなにかっこよくないのに、頭がいい人がいて。凄い勉強ができて、彼女がめっちゃモデルさんとかで」と話すと、小山も「奇麗な方が多くてね」とフォロー、みきママは「って紹介したら“お、僕も東大行くよ”って言って」と続けると、遥人さんは「だいぶ盛られたんですけど、たしかにちょっとある」と認めた。

遥人さんが東大に合格に出版された「みきママの東大合格弁当」は大ヒットした。遥人さんは食事面でのサポートについて「それこそ、『東大合格弁当』って本を僕が合格した後に出したんですけど、“頑張れ”ってよりかは“お前が落ちたら東大合格弁当本出せないぞ”っていう」とプレッシャーがあったと主張。小山も「変わってない。先にあったんだ！」も驚く中、みきママが「そんなことない。言ってないよ。違う違う」と否定。遥人さんは「だから、僕は母親のために東大受からないといけないだなって思って」と話した。