元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１９日の全国高校野球選手権準々決勝について解説した。

甲子園史上稀に見る大激戦になった県岐阜商−横浜戦については、両校を称賛。延長タイブレークの末、８−７で勝った県岐阜商を「とんでもない試合をした。勝負に関してひるんだところがなかった。自信があったんだろうな。自分がやってきたことに対しての自信というか誇りというか、そういうもので戦った」と大本命の春センバツ王者を撃破した戦いぶりをほめた。

特に３点を追う十回の攻撃は「横浜もあんなにガンガンくるとは（思わなかったのでは）」。タイブレークの無死一、二塁から強攻策を執り、宮川の中前打で満塁。ここで６番・小鎗が中堅左を破る走者一掃の同点二塁打を放ったが「３点取るのでも２点取るのでも、（バントで）送っておいて。ヒットは必ず１本はいるわけだから、追いつくには、（バントで１死二、三塁にして）２点を１本でかえして、そのランナーで同点にすると思った。ガンガンいくもんな。それで３点取っちゃうから。でもガンガンいった。一気に逆転してやるというような。すごい、すごい」と絶賛した。

一方で横浜の守備についても言及。内野５人シフトを繰り出すなど大きな話題を呼んだが、高木氏が注目したのは九回２死満塁で二ゴロを処理し、二塁封殺でアウトにした二塁・奥村凌の守備。「横浜のセカンドの子、すごい。見えてるよ。一塁手が飛びだして二塁手が捕って満塁で。二塁に投げてアウトにした。普通なら投手が一塁ベースカバー来るかなとか、いろいろ思うが、スパンとあきらめて二塁に投げる。状況が見えてないと。おそらくスローモーションで見えていた。あそこらへんがセンス」と衝撃を受けた様子だった。

その上で横浜について「だから連覇が狙える。全国から優秀な選手が集まってチーム内で競争があるのと、野球をよく教えてる。（あの場面は）３パターンくらい考えていたと思う。捕って普通に投げる。一塁が出てたらカバーに来た投手に投げる。両方来なかったら二塁に投げる。そういう予備知識があったと思う。じゃないとできないし、そういう集団だと思う。遊撃手だってこっちに来ると思わないから。洗練されてる」と熱弁。「それに勝った県岐阜商もすごいよ。一体感がすごいな。失敗を失敗としない。失敗を誰かが助ける素敵なチーム」とあらためて称賛した。