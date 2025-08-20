世界的バレエダンサーの上野水香（みずか、４７）が２０日、自身のＳＮＳで芸能事務所「スペースクラフトエージェンシー」に入所することを発表した。

上野は「お知らせ」と記してインスタグラムを更新。「このたびスペースクラフトエージェンシーへ入所する運びとなりました」と伝えた。

「バレエ以外のメディア活動などをこちらでマネージメントしていただくこととなります。その発展がバレエの世界へ還元されていき、繋（つな）がるよう祈っています。できることを頑張りたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

上野は５歳でバレエを始め、１９９３年にローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を受賞した後、モナコのプリンセス・グレース・クラシック・ダンス・アカデミーに留学し、首席で卒業。２００７年「くるみ割り人形」の金平糖の役で主役デビューを果たし、「白鳥の湖」や「眠れる森の美女」、「ドン・キホーテ」などにも出演。世界のトップダンサーの一人として知られる。２２年には文化庁の芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、２３年には紫綬褒章を受章した。