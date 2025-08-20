女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２１日に、第１０４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

嵩（北村匠海）はたくや（大森元貴）からテレビドラマの脚本を依頼される。漫画を描くうえでも役に立つはずだと言うたくやに、嵩は漫画を描いていないことを話し、仕事を引き受ける。のぶ（今田美桜）は、嵩がこのまま漫画を辞めてしまうのではと心配する。そんなある日、カフェで打ち合わせ中の嵩を待っていたのぶは、女性たちに取り囲まれる嵩の姿にあ然とする。その夜、最近の嵩はおかしいと言うのぶに、嵩は思わず声を荒らげ…。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。昨年９月７日にクランクインした。