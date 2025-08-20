今日20日は東北南部から九州北部にかけての広い範囲で日差しが照りつけ、最高気温が35℃以上の猛暑日が続出しました。明日21日も、東北南部から九州北部にかけて広く晴れて、厳しい残暑が続く見込みです。特に、関東や東海では39℃まで上がる所もあり、危険な暑さになるでしょう。災害級の暑さに警戒してください。

今日20日 35℃以上の猛暑日続出 体温並みの暑さも

今日20日14時00分現在、全国で最も気温が上がっているのは茨城県筑西市下館と埼玉県鳩山町の38.1℃、次いで愛知県の名古屋市と岡崎市で38.0℃と体温を超えるような暑さとなっています。東京都内でも練馬区で37.0℃、青海市では36.8℃、府中市では36.5℃と体温並みの暑さとなっています。東京都心では35.1℃まで上がり、3日連続猛暑日となりました。また、仙台市では36.2℃と、今年11回目の猛暑日で、年間猛暑日日数の最多を更新中です。

気温が高くなる時間帯なので、このあともさらに気温が上昇する所もありそうです。

明日21日 関東や東海では39℃の予想も 災害級の暑さ

明日21日も東北南部から九州北部にかけて広く晴れて、厳しい残暑が続く見込みです。特に、関東や東海では危険な暑さになるでしょう。明日の予想最高気温は、名古屋や群馬県伊勢崎、桐生では39℃、さいたまや前橋は38℃の予想です。東京都心と横浜は37℃の予想で、今日よりさらに気温が高くなるでしょう。(14時発表)

災害級の暑さに厳重な警戒が必要です。

気温が高い時間帯はできるだけ外出を控えるなど、暑さを避けて過ごすようにしてください。



なお、先週、記録的な大雨となった熊本県では、35℃以上の所がある見込みで、熱中症リスクが高くなります。復旧作業などにあたる方は、こまめな水分補給と適切に塩分を補給し、少しでも体調に異変を感じたら、涼しい環境で休憩をとるなど熱中症予防を心がけください。

熱中症の応急処置

熱中症は、できるだけ予防したいものですが、万が一、症状が疑われる場合は、次のような応急処置が必要です。



まずは、涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や、屋外では風通しのよい日陰で、できるだけ早く、体を冷やしてください。

衣服を緩めて、体から熱を逃がしましょう。体温を下げるためには、冷やした水のペットボトル、氷枕などを使って、両側の首筋や、わきの下、足の付け根を冷やすと効果的に体温を下げることができます。

水分と塩分を補給しましょう。冷たい水を、自分で持って飲んでもらうと、体にこもった熱を奪うだけでなく、水分補給もできます。また、経口補水液やスポーツドリンクを飲めば、汗で失われた塩分も適切に補えます。

ただ、吐き気を訴えたり、意識がなかったりするなど、自分で水分を摂ることができない場合は、口から水分を補給するのは禁物です。すぐに病院へ運んでください。